Assassin's Creed: Valhalla (PS5) a meno di 30€ su Amazon

Assassin’s Creed Valhalla: ecco perché comprarlo

Assassin’s Creed: Valhalla ti trasporterà nell’epoca norrena, offrendoti la possibilità di vestire i panni di Eivor, un guerriero vichingo alla ricerca di gloria e prosperità per il suo clan. Dovrai esplorare l’Inghilterra del IX secolo, una terra ricca di miti, leggende e pericoli, e dovrai lasciarti coinvolgere dalle intrighi politici, dalle alleanze instabili e dalle battaglie epiche che caratterizzano questo affascinante periodo storico.

Con la potenza della PlayStation 5, avrai un mondo incredibilmente vasto e dettagliato da esplorare. Dalle cime delle montagne alle profondità dei fiordi, ogni angolo dell’ambientazione sarà ricco di segreti da scoprire, missioni da completare e avversari da affrontare. Il combattimento è al centro dell’azione; qui sarai tenuto ad affrontare nemici feroci con un sistema di combattimento rinnovato che ti permetterà di sfruttare armi diverse, abilità devastanti e tattiche intelligenti per la tua gloria.

