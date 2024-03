Assicurazione dentistica per tutta la famiglia: una polizza "su misura" con UniSalute

Una visita dal dentista può comportare una spesa elevata, soprattutto quando non si tratta di un intervento di “routine”, come il controllo periodico per l’igiene orale, ma di un intervento più complesso. Per evitare di dover fare i conti con una fattura salata da parte del dentista è utile giocare d’anticipo e attivare un’assicurazione dentistica.

La soluzione giusta in questo momento è rappresentata da UniSalute Dentista. Con la polizza sanitaria odontoiatrica di UniSalute è possibile ottenere diversi vantaggi, con una copertura delle spese per interventi chirurgici odontoiatrici fino a 1.500 euro all’anno (fino a 2.000 euro per le cure in caso di incidente stradale). Ci sono, inoltre, tariffe scontate per tutte le altre prestazioni odontoiatriche.

UniSalute Dentista è disponibile per tutta la famiglia. Gli utenti possono personalizzare la polizza per coprire tutti i membri del proprio nucleo familiare. Per saperne di più è possibile raggiungere il sito ufficiale di UniSalute dove calcolare un preventivo gratuito e senza impegno. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Assicurazione dentistica per bambini e adulti con UniSalute

La polizza di UniSalute garantisce:

un check up annuale per controllare la salute dei propri denti

per controllare la salute dei propri denti una protezione per le spese legate a interventi chirurgici odontoiatrici fino a 1.500 € e per cure in caso di incidente stradale fino a 2.000 € all’anno

legate a interventi chirurgici odontoiatrici fino a 1.500 € e per cure in caso di incidente stradale fino a 2.000 € all’anno tariffe agevolate su tutte le prestazioni dentistiche presso odontoiatri convenzionati

Per gli utenti c’è la possibilità di personalizzare la polizza in base alla composizione del nucleo familiare. Si tratta, quindi, di una soluzione “su misura” che permette di ottenere una copertura di varie tipologie di spese dentistiche, giocando d’anticipo ed evitando eventuali imprevisti legati a problemi con i denti. Tramite il sito ufficiale è possibile, facilmente, calcolare un preventivo gratuito e, eventualmente, attivare la polizza.

