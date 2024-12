Asus Chromebook Plus: scontone di 100€ sul pc con schermo ruotabile fino a 360°

A Natale vuoi regalarti un nuovo laptop che sia funzionale e super versatile? La soluzione perfetta è l’Asus Chromebook Plus, oggi disponibile su Amazon a soli 449 euro con un super sconto del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Asus Chromebook Plus: tutte le specifiche tecniche del pc

L’Asus Chromebook Plus vanta, innanzitutto, l’innovativo processore AMD Ryzen che è super veloce ed offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con le tue app preferite.

Inoltre, in combinazione con le funzionalità complete di Google Workspace e altre app per la produttività di Google Play, questo modello ha tutto ciò di cui hai bisogno per fare qualsiasi cosa, tutto in un unico posto.

Un’altra specifica di spicco del pc è il suo display da 14 pollici Glossy WUXGA con formato 16:10 e una cerniera ruotabile fino a 360 gradi: in questo modo il dispositivo si adatta rapidamente all’uso quotidiano, in qualsiasi modalità, risultando super versatile ed efficiente.

Anche la sicurezza è sempre garantita grazie ad una serie di caratteristiche importanti come la resistenza certificata a livello militare, lo sblocco tramite impronta digitale one-touch e l’otturatore della webcam per una privacy istantanea.

Per finire, il pc è abilitato con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, così da avere sempre tutto al sicuro e protetto.

