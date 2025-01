ASUS Vivobook S 15: il pc portatile del momento oggi lo paghi 360€ in meno

Il tuo vecchio pc portatile è da rinnovare e sei alla ricerca di un modello che sia adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo la soluzione adatta a te! Si tratta dell’ASUS Vivobook S 15, al momento disponibile su Amazon a soli 738 euro con un super sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 360 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

ASUS Vivobook S 15: caratteristiche tecniche e funzionalità

L’ASUS Vivobook S 15 è un pc portatile con caratteristiche tecniche all’avanguardia quindi ideale sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

Una delle sue specifiche di spicco è il processore Snapdragon X Elite che garantisce un multitasking reattivo e un’esperienza d’utilizzo perfetta senza compromettere la durata della batteria: questo vuol dire che potrai effettuare tutto ciò che vuoi in maniera sempre fluida ed efficiente, ovunque tu sia.

Allo stesso tempo questo modello è dotato di un display OLED da 15,6 pollici 3K 120 Hz, con la sua risoluzione di 2880 x 1620, che offre raffinati riflessi speculari e straordinari dettagli delle ombre così da farti immergere nei tuoi contenuti preferiti vivendo l’azione da vero protagonista.

Un’altra caratteristica importante è la sua tastiera retroilluminata RGB a singola zona dotata, inoltre, del tasto dedicato Copilot con cui potrai avre un accesso diretto e veloce agli strumenti di AI di Microsoft.

Oggi l’ASUS Vivobook S 15 è disponibile su Amazon a soli 738 euro con un super sconto del 33%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 360 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.