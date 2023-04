Atari 50: The Anniversary Celebration: festeggiamo ATARI con una super offerta incredibile

Atari lo scorso anno ha compiuto 50 anni. I più giovani probabilmente conoscono poco questa fondamentale azienda americana, ma chi ha almeno 40 anni e gioca ai videogiochi anche oggi con la foga di un ragazzino alle prime armi non potrà non conoscere chi di fatto ha inventato il videogioco come fenomeno casalingo e non solo da sala giochi.

Atari 50: The Anniversary Celebration non è la classica compilation dei giochi più famosi, è anche, e soprattutto una vera e propria bibbia di quello che è stata Atari, con tanto di mini documentari, interviste agli sviluppatori, vecchie pubblicità e documenti di programmazione. Insomma ci si diverte e si scoprono tante informazioni e aneddoti sull’azienda nata nella Silicon Valley che ha fondato e poi rivoluzionato l’industria dei videogiochi.

Sia che siate malati di Atari o semplicemente appassionati di videogames Atari 50: The Anniversary Celebration per Nintendo Switch è scontatissimo, meno 35% su Amazon.

50 anni di videogiochi in una sola cartuccia

Atari 50: The Anniversary Celebration è davvero ricco di contenuti, impreziosito poi da una veste grafica accattivante e dotato di un’interfaccia che ci permette di saltare tra le varie epoche Atari con facilità e immediatezza. Ci sono oltre 100 giochi: non mancano titoli che hanno fatto la storia come il mitico Pong, ma anche Asteroids, Breakout e Crystal Castles, tanto per fare qualche nome. Ma anche chicche come Food Fight, Centipede, Missile Command e Cybermorph.

La lista è davvero lunga e comprende di fatto tutti i giochi da bar e le console casalinghe di casa Atari come l’Atari 2600, l’Atari 5200 e il 7800. Senza ovviamente dimenticare le console che hanno accompagnato Atari negli anni ’90 come la portatile Lynx e il Jaguar.

Inoltre ci sono anche sette nuovi giochi, remake di vecchie glorie come Neo Breakout, Swordquest: AirWorld e Yars’ Revenge Enhanced.

Atari 50: The Anniversary Celebration per Nintendo Switch è quindi un pacchetto davvero interessante, pieno zeppo di giochi e tante informazioni, video e aneddoti sulla mitica Atari.

Venduto e spedito da Amazon con un succoso sconto del 35%, a soli 25,99 euro.

