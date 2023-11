Atlas VPN a meno di 2 euro: ecco la promo Black Friday

In occasione del Black Friday, Atlas VPN offre un imperdibile sconto dell’86% sul suo piano VPN di 2 anni, portando il costo mensile a soli 1,54 euro con inclusi anche 6 mesi aggiuntivi. Un’offerta da non perdere per chi è alla ricerca di una connessione sicura e affidabile a un prezzo imbattibile.

Perché scegliere Atlas VPN? Tutti i vantaggi della piattaforma

Atlas VPN si distingue per la qualità dei suoi server ottimizzati per lo streaming. Ogni server è stato progettato con cura per garantire una perfetta esperienza senza buffering. Inoltre, la VPN non ha limiti di larghezza di banda, garantendo velocità di connessione ottimali per lo streaming di contenuti online.

Con oltre 1000 server in tutto il mondo, Atlas VPN offre una velocità eccezionale. La connessione P2P è sicura e affidabile, consentendo la condivisione di file in modo responsabile e senza restrizioni. Il rilevamento automatico dell’ubicazione geografica assicura una connessione ottimale in base a distanza, velocità di download e latenza.

La crittografia del traffico web è garantita grazie a standard di sicurezza avanzati come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2. Atlas VPN protegge da criminali informatici e malware, bloccando siti web noti per la diffusione di contenuti dannosi come phishing e virus.

Atlas VPN mantiene la tua navigazione privata reindirizzando il traffico attraverso un tunnel sicuro. La politica di no-log assicura che nessuna informazione sulle attività degli utenti venga raccolta, garantendo massima riservatezza. SafeSwap e MultiHop+ sono ulteriori strumenti dedicati agli utenti più attenti alla privacy.

Atlas VPN è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV, offrendo flessibilità e accessibilità su qualsiasi piattaforma. Inoltre, per tutti i piani con una durata superiore a 1 mese, Atlas VPN offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, assicurando la massima tranquillità ai propri utenti.

Ottieni subito uno sconto dell’86% sul piano biennale: il costo scende così, grazie alla promozione Black Friday, a soli 1,54 euro mensili, a cui si aggiungono 6 mesi di servizio extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.