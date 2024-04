Attiva il nuovo assistente Meta AI anche in Italia con una VPN

Meta AI è realtà. Mark Zuckerberg, presidente e amministratore delegato di Meta, ha annunciato il lancio del nuovo assistente virtuale, pronto a migliorare in maniera sensibile l’interazione degli utenti con WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger. Online anche il sito web dedicato meta.ai.

Tutto bello, se non fosse che l’Italia non rientra ancora nella lista dei Paesi dove Meta AI è già disponibile: Australia, Nuova Zelanda, Canada, Giamaica, Nigeria, Ghana, Malawi, Sudafrica, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Pakistan e Singapore. C’è però una soluzione per risolvere il problema: l’utilizzo di una VPN come NordVPN, punto di riferimento del settore e in super offerta grazie all’ultima promo.

Come attivare Meta AI in Italia con una VPN

Per attivare Meta AI in Italia occorre sottoscrivere una VPN e connettersi a un server VPN presente in uno dei Paesi dove il nuovo assistente vrtuale è disponibile, ad esempio in Australia, Canada o Singapore.

Tra le tante VPN presenti oggi sul mercato, una delle migliori è NordVPN, forte di una velocità di connessione che non ha eguali tra la concorrenza e funzionalità extra sul fronte di privacy e sicurezza. In aggiunta a tutto questo, è importante menzionare la rigorosa politica no log, che mantiene privati tutti i propri file ad aziende di terze parti e agli stessi dipendenti di NorvVPN.

In queste ore il piano di due anni di NordVPN è in offerta a 3,69 euro al mese, con sconti fino al 68% e tre mesi extra gratuiti. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, hai diritto di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.