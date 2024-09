Audio surround immersivo con lo Speaker Bluetooth YAMAHA in mega offerta

Crea la festa ovunque tu sia con uno degli altoparlanti più innovativi sul mercato, e che oggi puoi acquistare con una spesa minima! Si tratta dello Speaker Bluetooth Portatile YAMAHA TRUE X 1A, al momento disponibile su Amazon a soli 119 euro con uno sconto bomba del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Speaker Bluetooth Portatile YAMAHA TRUE X 1A: specifiche tecniche e modalitàè di utilizzo

Lo Speaker Bluetooth Portatile YAMAHA TRUE X 1A è uno degli altoparlanti wireless più innovativi del mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo scontatissimo.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente la tecnologia audio 3D wireless con Dolby Atmos della serie True X che garantisce un suono surround autentico e immersivo, trasformando il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

La modalità di utilizzo è semplicissima tanto che basterà solo la pressione di un pulsante per trasformare lo speaker in un diffusore audio Bluetooth indipendente ed avere la tua musica preferita in qualsiasi luogo, sia al chiuso che all’aperto.

L’autonomia non è da meno grazie alla sua batteria ricaricabile in grado di assicurare fino a 12 ore di ascolto senza interruzioni. Tra l’altro sono necessarie solo 3 ore per ricaricarlo completamente ed averlo sempre a tua disposizione in ogni momento.

