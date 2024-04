Auricolari Bluetooth Sony: qualità TOP con un SUPER SCONTO

Se vuoi ascoltare ogni minuzia dei tuoi brani preferiti non volendo perdere davvero nessun particolare, hai necessariamente bisogno di uno strumento che ti aiuti in questa impresa. Meglio degli auricolari Bluetooth Sony WF-100XM5 probabilmente non ce nulla, specialmente se li acquistiamo al prezzo con cui sono disponibili oggi. Con un super sconto del 34%, puoi acquistare questo prodotto spendendo 209,99€. Approfittane prima che l’offerta scada.

Auricolari Sony Bluetooth: acquistali immediatamente e non perdere l’offerta

Non esistono auricolari dotati di una cancellazione del rumore migliore di queste, in quanto sono davvero le migliori sul mercato riguardo questo aspetto. Inoltre, dispongono di una qualità del suono unica grazie al nuovo Dynamic Driver X, grazie al quale riuscirai ad ascoltare voci più ricche e dettagli decisamente migliorati. Puoi anche ascoltare l’audio in alta definizione con il DSEE Extreme e altre tecnologie Premium. Grazie ai sensori di conduzione ossea e alla tecnologia Precise Voice Pickup, la tua voce arriverà chiaramente all’interlocutore anche in ambienti particolarmente rumorosi.

Hanno un design piccolo e accattivante con una texture lucida e lussuosa, più un design ergonomico che le rende adattabili a qualsiasi tipo di orecchio. Il fiore all’occhiello è la durata della batteria, potendo godere fino a 8 ore consecutive di carica e conservarne altre 16 con l’apposita custodia, per un totale di 24 ore disponibili. Inoltre con una ricarica di appena 3 minuti, potrai beneficiare di ben 60 minuti di ascolto consecutivi.

Non perderti il prezzo di oggi disponibile su Amazon: gli auricolari Bluetooth di Sony sono disponibili ancora per poco col 34% di sconto a 209,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.