Auricolari Google Pixel Buds A al MINIMO STORICO su Amazon (OFFERTA A TEMPO)

Gli auricolari Google Pixel Buds A, nella colorazione verde oliva, sono in offerta a tempo su Amazon a 79 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per le cuffiette di Big G, a fronte di un prezzo consigliato di 109,99 euro. Audio di eccelsa qualità grazie ai driver dinamici da 12 mm, batteria a lunga durata e chiamate nidite in qualsiasi contesto sono i suoi principali punti di forza. E in più sono disponibili anche i pagamenti rateali Amazon. Ecco il link all’offerta.

Google Pixel Buds A in sconto del 28% su Amazon

Le Pixel Buds A rappresentano l’ingresso l’offerta d’ingresso di Google per il settore degli auricolari. In termini di design e qualità costruttiva, non hanno nulla da invidiare alle Pixel Buds 2. Lo stesso dicasi lato comfort e funzioni smart, anche se la vera sorpresa arriva dall’inaspettata qualità-audio, di gran lunga superiore alle aspettative.

Una chicca? La traduzione in tempo reale: se richiami l’assistente Google tramite la frase “OK Google, aiutami a parlare in tedesco”, avrai la traduzione simultanea di tutto ciò che dirai. Geniale, no?

Grazie ai pagamenti rateali Amazon, puoi scegliere di pagare in 5 rate a interessi zero da 15,80 euro al mese. Tutto quello che devi fare è optare per questa soluzione al momento dell’acquisto.

Google Pixel Buds A sono in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon: oggi li paghi soli 79 euro invece di 109,99 euro. La promozione è a tempo limitato però, potrebbe terminare già nelle prossime ore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.