Auricolari OPPO a metà prezzo: su Amazon li paghi meno di 30€

Sei alla ricerca di cuffiette potenti e comodissime per ascoltare la tua musica preferita? Oggi su Amazon hai l’opportunità di acquistare gli Auricolari OPPO Enco Air3i a soli 29 euro con un super sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, a questo prezzo gli articoli stanno andando a ruba!

Auricolari OPPO Enco Air3i: audio inconfondibile e massimo comfort

Gli Auricolari OPPO Enco Air3i rappresentano un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica e vuole sentire le proprie canzoni preferite in modo impeccabile.

Una caratteristica di spicco di queste cuffie è il Driver Dinamico in titanio da 13.4mm che assicura un audio cristallino, fedele e dettagliato con alti cristallini e bassi profondi così da poterti immergere nelle tue tracce in modo impeccabile.

Allo stesso tempo anche le chiamate saranno sempre cristalline grazie alla funzionalità di riduzione del rumore in chiamata AI che permette di tracciare intelligentemente la voce umana ed eliminare i rumori di sottofondo così da farti sentire sempre forte e chiaro.

Anche la modalità di utilizzo è davvero semplice grazie al Bluetooth 5.3 bineurale a bassa latenza che consente di accoppiare le cuffie al tuo dispositivo in un attimo ovunque tu sia. Inoltre, sfruttando la modalità multi-dispositivo è possibile abbinare gli auricolari a 2 dispositivi in contemporanea per una maggiore versatilità.

Per finire, la batteria potente da 32mAh garantisce un’autonomia super estesa di ore e ore, e bastano solo 60 minuti per ricaricare le cuffie al 100%.

