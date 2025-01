Auricolari OPPO Enco Air3 a metà prezzo: occasione incredibile su Amazon

Amazon ha lanciato un’offerta straordinaria sugli auricolari più innovativi del momento! Si tratta delle OPPO Enco Air3, oggi disponibili su Amazon a soli 34 euro con un super sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

OPPO Enco Air3: audio immersivo e super comodità

Le OPPO Enco Air3 sono auricolari di ultima generazione che permettono di ascoltare la musica che vuoi in maniera immersiva così da sentirti come al centro di un concerto in qualsiasi momento.

Si caratterizzano per il driver dinamico in titanio da 13.4 mm che offre un audio cristallino, fedele e dettagliato in ogni occasione con bassi profondi ed alti cristallini.

Allo stesso tempo potrai effettuare telefonate sempre impeccabili e chiarissime in quanto sono dotate della funzionalità di riduzione del rumore in chiamata AI che permette di tracciare intelligentemente la voce umana, ed eliminare in contemporanea i rumori di sottofondo.

Anche la modalità di utilizzo è davvero semplicissima con il Bluetooth 5.3 bineurale e a bassa latenza: l’accoppiamento avviene in pochi secondi ed, inoltre, è possibile abbinare le cuffie anche a due dispositivi in contemporanea.

Non è da meno la batteria super potente da 27mAh che garantisce un’autonomia di ore e ore così da poterle utilizzare a lungo senza il rischio di rimanere a corto di energia con tempi di carica minimi grazie alla modalità di ricarica veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.