Auricolari TWS Beat True Wireless Stereo: sconto del 40% su Amazon

Gli auricolari wireless TWS Air Free sono leggeri e compatti. Perfetti per l'uso a casa, in ufficio, nelle passeggiate o sui mezzi pubblici. TWS sta per True Wireless Stereo, una tecnologia che ha fatto scalpore nel mondo degli audiofili. Il termine si riferisce ad auricolari (o monitor in-ear) completamente wireless in grado di produrre un suono di alta qualità. Una volta rimosse dalla base di ricarica, le cuffie si accoppieranno automaticamente in modalità wireless tra loro.

Il design semi in-ear garantisce il massimo comfort: grazie ai due cerchietti in silicone inclusi, puoi indossarli anche durante l’esercizio fisico. I controlli touch ti consentono di gestire facilmente la tua musica e le chiamate. Puoi anche utilizzare la funzione di assistente vocale, rispondere alle telefonate o cambiare canzone in pochi semplici tocchi. La base di ricarica da 250 mAh sta comodamente nel palmo della tua mano: è super compatta, il che significa che puoi riporla ovunque. È perfetto per riporre e caricare gli auricolari. Gli Air Free si accendono automaticamente quando vengono estratti e si spengono da soli quando vengono riposti nella custodia.

Altre caratteristiche importanti:

Tecnologia True Wireless Stereo;

Raggio d’azione fino a 10 metri;

Comandi touch;

Tempo di ascolto fino a 3,5 ore;

Stand-by fino a 24 ore;

Tempo di ricarica: 1,2 ore;

Approfitta ora dello sconto del 40%

