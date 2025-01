Auricolari wireless Bose: le cuffie top di gamma sul mercato in svendita totale (-25%)

Ecco le cuffie top di gamma sul mercato e che oggi hai l’opportunità di acquistare ad un prezzo speciale! Parliamo degli Auricolari wireless Bose QuietComfort, al momento disponibili a soli 149 euro con uno sconto bomba del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Auricolari wireless Bose QuietComfort: audio immersivo e autonomia massima

Gli Auricolari wireless Bose QuietComfort rappresentano un vero e proprio gadget must-have per chi vuole ascoltare la propria musica preferita in modo sempre impeccabile e coinvolgente.

In primis vantano una certificazione IPX4 e, quindi, offrono una qualità sonora eccezionale per un’esperienza d’ascolto intensa che esalta ogni singola nota regalando alti cristallini e bassi profondissimi. Inoltre, con l’innovativa funzione di cancellazione del rumore potrai letteralmente immergerti nei tuoi brani del cuore anche quando sei fuori casa in ambienti molto rumorosi.

Un’altra specifica di spicco delle cuffie è la batteria davvero potentissima che offre fino a 8,5 ore di ascolto no-stop mentre, grazie alla custodia wireless, con una ricarica veloce di 20 minuti avrai fino a 2 ore di riproduzione in più.

Allo stesso tempo il Bluetooth multipoint ti consente di collegare gli auricolari a più dispositivi contemporaneamente, mentre la tecnologia Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile fino a 9 metri di distanza. La comodità non è da meno grazie ai cuscinetti auricolari e agli anelli stabilizzatori in tre diverse misure, per una vestibilità comoda e sicura.

Oggi gli Auricolari wireless Bose QuietComfort sono disponibili su Amazon a soli 149 euro con uno sconto bomba del 25%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.