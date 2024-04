Axerve: il POS che ti da il 50% delle commissioni indietro

Le commissioni per un POS, ovvero le spese di transizione per un commerciante, possono rosicchiare il margine di un venditore, e questo Axerve lo sa: per questo offre un servizio che non solo propone commissioni dell’1%, ma la metà di quelle che dovrai spendere te le ridarà in cashback. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa offerta.

Promozione Axerve, ma ancora per poco

L’offerta di Axerve è limitata e richiede che il servizio venga attivato entro il 30/05/2024, rendendola un’opportunità da cogliere immediatamente per chi cerca di ridurre i costi operativi. La promozione è particolarmente allettante considerando che al di là del cashback, l’offerta include anche l’acquisto del terminale POS PAX A920 Pro a un prezzo vantaggioso di 100€ più IVA. Questo dispositivo non solo si distingue per il suo design elegante e compatto, ma è anche funzionalmente robusto, con connettività Wi-Fi e 4G, sistema operativo Android e capacità di stampare scontrini.

Oltre al vantaggio economico, POS Easy arricchisce l’esperienza dell’utente con una serie di servizi aggiuntivi. L’accredito delle transazioni avviene entro il giorno lavorativo successivo, attraverso una SIM multioperatore inclusa che garantisce la migliore copertura possibile, essenziale per i commercianti che operano in aree con variabilità di segnale. Inoltre, il supporto tecnico è disponibile sette giorni su sette, assicurando che ogni eventuale problema possa essere risolto in tempi brevi.

Il terminale supporta i principali circuiti di pagamento nazionali e internazionali, inclusi wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, ampliando le opzioni di pagamento per i clienti e aumentando la versatilità del servizio per il commerciante. Un altro punto di forza di Axerve POS Easy è la sua flessibilità contrattuale. Senza vincoli di permanenza, offre ai commercianti la libertà di adattare i loro servizi alle esigenze mutevoli del mercato, senza la preoccupazione di penalità o costi nascosti per la cessazione del servizio.

