Balla sul Mondo con Just Dance 2024 per Nintendo Switch: ORA a META' PREZZO!

Divertiti ballando con il dancing game per eccellenza: Just Dance 2024, versione italiana, per Nintendo Switch è in offerta a metà prezzo! Oggi lo paghi solo 29,98 euro! Crea il tuo avatar e divertiti tra i brani di ieri e di oggi.

Just Dance 2024 per Nintendo Switch: le caratteristiche

Ricordati che otterrai solo il codice per il download. Il prodotto non include una scheda di gioco. Richiede una connessione a Internet, un account Ubisoft, un account valido della console e un abbonamento attivo alla piattaforma (venduto separatamente).

Just Dance 2024 Edition include universi inediti e 40 nuovi brani che spaziano dai grandi successi globali alle più celebri rivelazioni virali, passando per pezzi originali! Il gioco è ora una piattaforma d’intrattenimento totalmente online, aggiornata regolarmente con nuovi brani e ricompense nel corso dell’anno. Prendi parte agli eventi stagionali con i brani e playlist gratis disponibili per periodi limitati. In ogni stagione arriveranno brani inediti ed emozionanti, uno specifico tracciato dei progressi e nuove ricompense.

