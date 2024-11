Base di Ricarica rapida per PS5 a quasi metà prezzo con il mega sconto Amazon

Per avere sempre il tuo controller pronto all’uso, approfitta della promozione sulla Base di Ricarica Rapida Universale per PS5 Razer! Oggi è disponibile su Amazon a soli 31 euro con uno sconto bomba del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e sono a disposizione gli ultimissimi articoli in sconto!

Base di Ricarica Rapida Universale per PS5 Razer: funzionalità e modalità di utilizzo

La Base di Ricarica Rapida Universale per PS5 Razer è in grado di ricaricare il tuo controller in meno di 3 ore e ha un sistema di protezione dai sovraccarichi per prevenire surriscaldamenti e cortocircuiti.

La modalità di utilizzo è davvero semplice grazie ad un design stabile e progettato alla perfezione che ti permette di collegare il tuo controller in modo facile e senza mai preoccuparti che la base possa cadere. In più si abbina perfettamente al tuo setup di gioco in quanto ha gli stessi strepitosi colori dei controller wireless DualSense ispirati alle galassie.

Inoltre, per agevolarne l’utilizzo, la base di ricarica è progettata in modo ergonomico così da poter usare comodamente il controller per navigare tra i menu della PS5 anche quando è inserito.

Tra l’altro la connettività è più flessibile che mai grazie all’alimentazione via USB: non devi far altro che collegare la base di ricarica alla tua console PS5, al tuo PC o alle prese compatibili per alimentarla e iniziare a caricare i tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.