Base di ricarica Wireless INIU con risonanza magnetica a prezzo scontato su Amazon

Questo eccellente caricatore wireless magnetico INIU è compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android e iOS, come ad esempio Samsung Galaxy S21, S20, S10, S9, AirPods Huawei, Xiaomi, Google e iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 PRO Max, in questo momento si trova a soli 15€ su Amazon. Non è uno scherzo o un errore di prezzo, ma un’offerta a prezzo stracciato. Posiziona un dispositivo conforme a Qi, come un orologio o un telefono, sopra il caricabatterie wireless per una ricarica rapida a 15W, 3 volte più veloce rispetto ai caricabatterie wireless normali.

Base di ricarica super veloce INIU, PREZZO WOW su Amazon

Questo device è super utile: carica velocemente i dispositivi e vi aderisce perfettamente senza cover o con cover originale. Quando viaggi per lavoro o per piacere, il caricabatterie wireless può essere posizionato all’interno del tuo zaino; leggero e di piccole dimensioni ti aiuterà a risparmiare spazio nello zaino e completerà perfettamente le tue esigenze di ricarica. Tra l’altro presenta il primo e unico display LED adattivo intelligente su un caricabatterie wireless: luminoso di giorno per un’indicazione evidente e fioco al buio per una ricarica agevole.

Con la distanza di rilevamento 5mm, ora puoi caricare direttamente attraverso la custodia senza alcun compromesso per la velocità di ricarica rapida. Oltre a caricare smartwatch e telefoni cellulari, INIU è anche compatibile con tutti i dispositivi abilitati Qi, anche i tuoi AirPods, Galaxy Buds e altri. Realizzato in materiale ABS ignifugo per proteggere il dispositivo dalla ricarica. Molteplici funzioni di protezione sono integrate nel caricabatterie, come protezione da surriscaldamento, protezione da corrente, protezione da cortocircuito e protezione dalla temperatura, prolungando così la durata del caricabatterie.



Il sistema FOD intelligente rileva automaticamente tutti i corpi estranei che interferiscono con il processo di ricarica wireless per garantire una ricarica sicura e senza problemi. Insomma, questo eccellente caricatore wireless magnetico compatibile con quasi tutti i dispositivi Android e iOS non ha nulla per giustificarne il mancato acquisto, anzi. Ma fai in fretta, perché in questo momento si trova a soli 15€ su Amazon. Non è uno scherzo o un errore di prezzo, ma un’offerta a prezzo stracciato. Spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.