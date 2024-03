Batteria di Pentole Completa: lo SCONTO di oggi fa CROLLARE il prezzo

Una Batteria di Pentole completa per la tua cucina, magari anche nuova di zecca, è uno dei regali migliori che tu possa farti. Questo è in assoluto il periodo migliore per fare un acquisto del genere, perché con i nuovi sconti di Primavera potrai usufruire di uno sconto del 15% per acquistare questo ottimo Set di pentole in Alluminio, disponibile a un prezzo che si attesta sui 109,99€.

Batteria di Pentole completa: rendi moderna la tua cucina oggi

Questo set di pentole da 17 pentole Ingenio Essential Plus è composto da due casseruole da 16 e 20 cm, due padelle da 22 e 28 cm, wok da 26 cm, tegame da 24 cm, due coperchi in vetro da 16 e 20 cm, tre coperchi in plastica da 16,20 e 24 cm, da un proteggi padelle e infine un manico removibile. Tutto ciò che abbiamo elencato è stato realizzato in alluminio con un ottimo rivestimento antiaderente e un fondo serigrafato con colore a contrasto. Possono essere facilmente lavate in lavastoviglie e il produttore assicura un utilizzo continuo di ben 5 anni.

Il rivestimento antiaderente è ottimo, non fa attaccare i cibi ed è molto semplice da pulire. Dispone di un manico removibile così da inserire il corpo nella pentola anche in forno fino a 250°C o per una facile conservazione in frigo. Inoltre, hanno anche un indicatore di calore al centro della padella, il quale ci fa capire in maniera intelligente quando il cibo è cotto a puntino.

Acquista subito questa straordinaria batteria di pentole completa, solo per oggi la potrai trovare in super sconto del 15% su Amazon, con un prezzo finale fissato a 109,99€.

