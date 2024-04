GAMING WEEK: Sconti eccezionali sui migliori mouse gaming!

Finalmente è arrivata la Gaming Week di Amazon! Centinaia di prodotti in super sconto! Non solo videogiochi, ma anche dispositivi di tutti i tipi e per tutte le fasce di prezzo! Oggi andiamo a vedere quali sono i migliori mouse da gaming che possiamo trovare oggi in super offerta! Ribassi di prezzo davvero esagerati, fino ad un massimo del 47%

Corsair Darkstar Rgb Wireless, per i MOBA e gli MMO con uno sconto del 25%

Corsair Darkstar Rgb Wireless è un mouse wireless di qualità elevatissima. Le specifiche parlano chiaro: 15 pulsanti programmabili, latenza inferiore a 1 ms, sensore ottico da 26000 dpi e interruttori ottici, ben più resistenti e duraturi di quelli meccanici, per i pulsanti sinistro e destro. Una vera scheggia super precisa, pensata per gestire al meglio MOBA e MMO dove bisogna tenere sottomano un sacco di tasti. Corsair Darkstar Rgb Wireless lo fa in maniera eccellente.

Razer DeathAdder V2, cablato, preciso e con uno sconto esagerato MENO 47%

Razer DeathAdder V2 è un mouse da gaming che unisce prestazioni elevate, design minimalista super ergonomico e un rapporto qualità prezzo da primo della classe. Sotto lo chassis di Razer DeathAdder V2 troviamo una dotazione di tutto rispetto: sensore ottico da 20.000 DPI, tasti destro e sinistro ottuci, 8 pulsanti programmabili e completamente configurabili tramite Razer Synapse 3. Prezzo fuori di testa quindi: 32 euro invece che 60 euro! Se non volete spendere una fortuna Razer DeathAdder V2 è il mouse cablato da comperare.

Razer Viper Ultimate, rosa è bello e scontatissimo!

Razer Viper Ultimate è un mouse gaming ambidestro progettato per gli Esport, con caratteristiche, prestazioni e prezzo decisamente Premium! Ma essendo la Gaming Week di Amazon possiamo acquistarlo con uno sconto decisamente interessante: MENO 22%, col prezzo di listino che crolla da 129 euro a 100 euro. Specifiche al top per Razer Viper Ultimate: sensore ottico da 20 000 DPI con una precisione di risoluzione del 99,6%, peso leggero, solo 74 grammi e switch ottici per i tasti destro e sinistro.

Corsair Nightsabre Wireless, arma non convenzionale per gli FPS a meno 43 euro

Corsair Nightsabre Wireless è il gemello di Corsair Darkstar Rgb Wireless, ma pensato più specificatamente per gli FPS. Specifiche come per il fratello di cui abbiamo scritto poco sopra. E’ la Ferrari dei mouse da gaming, qualità Super Premium a tutti i livelli, dai materiali, passando per i sensori, luci RGB e personalizzazione totale degli 11 tasti programmabili. Prezzo elevato per Corsair Nightsabre Wireless, ma sconto elevato: da 170 euro a 120 euro.

Corsair M65 Rgb Ultra Wireless con un bel MENO 31%

Rimaniamo sempre in casa Corsair con Corsair M65 Rgb Ultra Wireless, un mouse dalle prestazioni al top, nulla da eccepire al riguardo, ma con un prezzo decisamente più abbordabile rispetto ai suoi fratelli Nightsabre e Darkstar. Il prezzo di Corsair M65 Rgb Ultra Wireless è più basso, ma sempre nella fascia alta, ma con lo sconto del 31% possiamo pagarlo 90 euro invece che 130 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.