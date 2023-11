Bayonetta 3, su Nintendo Switch il prezzo cala ancora: prendilo a soli 34 euro!

Offerta imperdibile per chi ama la saga legata alla mitica Strega di Umbra, che in questo terzo capitolo di Bayonetta (Bayonetta 3 appunto) dovrà unire le sue forze con quelle di alcune vecchie conoscenze già consolidate, ma avvalersi anche dell’aiuto di una certa Viola, alquanto misteriosa, e tante altre Bayonetta. Il tutto, al fine di impedire agli homunculus di seminare morte e distruzione. Avrai a disposizione anche la potente nuova tecnica chiamata Mimesi demoniaca, che offre combo spettacolari e poteri demoniaci. Può essere anche un’occasione per scoprire questo videogame e recuperare i primi 2 capitoli! Ora paghi Bayonetta 3 solo 34,99 euro grazie allo sconto del 13%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Bayonetta 3 per Nintendo Switch: le caratteristiche

La vera novità di Bayonetta 3 è Viola, chiamata così per i colorati capelli biondi con mesh viola e il rossetto dello stesso colore. Si tratta di un nuovo personaggio giocabile, che renderà la tua esperienza di combattimento unica, grazie a mosse e abilità completamente diverse da quelle di Bayonetta. Molto interessante anche il fatto che, grazie alla Mimesi Demoniaca Bayonetta potrai trasformarti per un breve periodo di tempo e vivere quindi nuove emozioni.

Il gioco è in pieno stile PlatinumGames, con continui colpi di scena, ribaltamenti di fronte e situazioni ludiche inaspettate. Sarai catapultato in un autentico vortice d’azione non stop. Per poi passare a scene cinematiche degne di uno dei tanti capitoli di Matrix. Aggiungiamoci poi le battaglie su larga scala in pieno stile Kaiju (Godzilla).

Ora paghi Bayonetta 3 solo 34,99 euro grazie allo sconto del 13%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.