Bisogno di una stampante? Questa HP ti regala anche 6 mesi di inchiostro

Piccola, pratica e portatile questa stampante DeskJet 2720e di HP si presta ad essere perfetta sia per la tua casa che per l’ufficio.

Non farti scappare questa offerta ed acquistala al volo su Amazon a meno di 50€ con il ribasso disponibile al momento. Non perdere questa opportunità incredibile!

Ricordati di attivare un abbonamento Prime sul tuo account Amazon per poter usufruire di spedizioni sempre rapide e gratuite su tutta Italia.

Stampe di qualità grazie a questa stampante HP da non perdere

Pratica e portatile, questa stampante DeskJet 2720e di HP sarà sempre pronta all’uso. Oltre a stampare potrai comodamente scansionare i tuoi documenti e copiare in bianco e nero o a colori tutto ciò che ti servirà. Grazie alla funzione di attacco al tuo Wi-Fi e tramite l’app HP SMART, disponibile su App Store, Google Play, Microsoft e Mac App Store; potrai avviare la stampa in qualsiasi momento anche dal tuo smartphone. Se invece vorrai collegarla tramite cavo al tuo PC basterà munirsi di un cavo USB non incluso nell’acquisto.

Ma i vantaggi non terminano qui: se al momento della configurazione della tua stampante sceglierai di aderire al programma HP+ potrai usufruire di un anno di garanzia aggiuntivo oltre alla possibilità di ottenere ben 6 mesi di inchiostro gratuiti Instant Ink inclusi con il programma. Infatti con questa sottoscrizione, la stampante monitorerà l’inchiostro utilizzato in modo da ricevere a casa le nuove cartucce prima che tu rimanga senza!

Approftta di questa offerta senza pensarci un secondo in più e porta a casa una stampante DeskJet 2720e di HP a meno di 50€. Inoltre con Amazon Prime attivo sul tuo account puoi avere in ogni momento spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.