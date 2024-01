Bissel SpotClean Pro è un carro armato contro lo sporco: approfitta dell'OFFERTA per pulire casa e auto!

Bissel SpotClean Pro è un incredibile Pulitore Portatile, con capienza da 2,9 Litri, potenza da 750 W, in un colore Rosso che minaccia lo sporco anche più ostinato e in Titanio. Può essere usato dalla moquette al parquet passando per la tappezzeria dell’auto. Oggi puoi prenderlo su eBay a soli 179,99 euro!

Bissel SpotClean Pro: le caratteristiche

Questo pulitore per moquette piccolo, ma efficace è fornito di un’aspirazione potente per rimuovere macchie e sporto ostinato. BISSELL SpotClean Pro rende più semplice affrontare la pulizia di macchie e sporco su tappeti, tappezzeria, scale, moquette, interni d’auto e molto altro.

Combinando un’elevata potenza di aspirazione e lo sfregamento con l’accessorio da 8 cm o da 15 cm per macchie ostinate, avrai a tua disposizione una soluzione di livello professionale per rimuovere sporco, macchie ostinate e molto altro.

