Black Friday 2022 Amazon, tempo di acquistare uno SMARTPHONE

Con sconti che piovono letteralmente dal cielo, il Black Friday 2022 è la tua occasione migliore per acquistare uno smartphone. Non ti preoccupare, ce ne sono praticamente per ogni tasca quindi non corri il rischio di non soddisfare le tue esigenze.

Xiaomi, Samsung, Huawei, Motorola e tanti altri ancora ti stanno aspettando. Scopri immediatamente quali sono le offerte più convenienti e trai le tue somme. In ogni caso non potrai commettere errori.

Le spedizioni, come sempre, non sono un problema. Con i servizi Prime attivi sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Il Black Friday 2022 di Amazon non scherza: i migliori smartphone in offerta

Con ribassi che sfiorano praticamente il 50%, gli smartphone in offerta al Black Friday di Amazon non scherzano, Letteralmente tra i migliori modelli presenti sul mercato, costano poco ma ti offrono prestazioni eccezionali.

Ad esempio con OPPO Reno6 PRO 5G non ne puoi sbagliare una. Prestazioni da top di gamma in un concentrato di tecnologie superlativo. In vendita su Amazon a soli 399€ con il 50% di sconto.

Lo stesso si può dire per lo straordinario OnePlus 9 Pro 5G che con il suo display senza limiti ti strega a prima vista. In vendita su Amazon a soli 667€ con uno sconto del 27%.



Terzo in classifica non può che essere un altro modello OPPO, in questo caso il Find X5 che per streaming, gaming e prestazioni oltre al limite è superlativo. In vendita su Amazon a soli 549€ con uno sconto del 31%.

Fa la sua apparsa anche Samsung Galaxy S22+ in configurazione con caricatore incluso. Elegante quanto stupefacente. In vendita su Amazon a soli 729€ con un ribasso del 32%.





Prezzo nettamente inferiore ma qualità altrettanto ottima per XiaomI Redmi Note 11 Pro, con schermo AMOLED e 108 megapixel hai tutto sotto controllo. In vendita su Amazon a soli 259€ con uno sconto del 31%.





Altrettanto si può dire per il magico Realme GT 2 che con il suo sensore Sony sa cosa significa qualità assoluta. Batteria che dura tanto e prestazioni in linea. In vendita su Amazon a soli 379€ con uno sconto del 30%.

Ancora non sei convinto? Aspetta di vedere Xiaomi 12X, uno degli ultimi usciti sul mercato. Anche il suo prezzo precipita grazie al Black Friday e lo porti a casa con soli 499€ con uno sconto del 28%.

Per cambiare un po’ i soliti nomi che senti ripetere, non puoi che puntare a Nokia X20: essenziale quanto completo di tutto. In vendita su Amazon a soli 289€ con uno sconto del 27%.

Si conclude in bellezza con Motorola Moto Edge 30 Fusion che non ha segreti: è stato progettato unicamente per stupirti. In vendita su Amazon a soli 499€ con uno sconto del 26%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.