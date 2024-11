Black Friday 2024: risparmia fino al -60% sui dispositivi Amazon

In occasione della Settimana del Black Friday hai a disposizione tantissimi dispositivi Amazon in offerta speciale con sconti che arrivano fino al -60%. Tra Fire TV Stick, Echo Pop, Kindle e così via hai davvero l’imbarazzo della scelta. Questo è il momento giusto di rendere ancora più smart casa tua, approfittane immediatamente!

I migliori dispositivi Amazon in super sconto Black Friday

Oggi hai a disposizione una lunga serie di dispositivi Amazon in promozione speciale grazie a sconti davvero straordinari. Si tratta di gadget tech che ottimizzeranno la tua routine quotidiana sotto tutti i punti di vista. Cosa aspetti? Cogli al volo queste occasioni uniche!

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K assicura immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos. Oggi è disponibile a soli 35 euro con uno sconto del 49%.

Echo Pop

Con Echo Pop puoi chiedere ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. Oggi è disponibile a soli 19 euro con uno sconto del 64%.

Echo Dot

Echo Dot permette di controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili con la tua voce e di impostare routine quotidiane. Oggi è disponibile a soli 25 euro con uno sconto del 62%.

Nuovo Amazon Kindle

Nuovo Amazon Kindle ha un’illuminazione frontale più luminosa, un contrasto più elevato e cambi di pagina più rapidi. Oggi è disponibile a soli 104 euro con uno sconto del 13%.

Echo Show 8

Echo Show 8 assicura un divertimento ancora più immersivo grazie all’audio spaziale e a uno schermo touch HD da 8″. Oggi è disponibile a soli 94 euro con uno sconto del 44%.

