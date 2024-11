Black Friday Amazon 2024: i Google Pixel in offerta OGGI

Il Black Friday su Amazon è il momento giusto per fare il salto di qualità con uno smartphone Google Pixel. Se stai cercando un dispositivo Android all’avanguardia con fotocamera avanzata, lunga autonomia e prestazioni eccellenti, queste offerte ti faranno sicuramente felice. Scopri i modelli Google Pixel 8 e Pixel 9, tutti in sconto e pronti a portare la tua esperienza mobile a un livello superiore.

Google Pixel 8 (128GB): innovazione nella tua mano

Il Google Pixel 8 è il top per chi cerca prestazioni eccellenti e una fotocamera da professionisti. Con 128GB di memoria e un design elegante in Grigio verde, questo smartphone è perfetto per chi vuole scatti incredibili e una batteria che dura fino a 24 ore.

Google Pixel 8 (256GB): potenza e spazio in abbondanza

Se hai bisogno di più spazio per foto, video e app, il Google Pixel 8 da 256GB è la scelta giusta. Con una batteria che dura per tutto il giorno e una fotocamera che cattura ogni dettaglio con una qualità sorprendente, questo smartphone è l’ideale per chi cerca il meglio della tecnologia.

Google Pixel 9 (256GB): un salto di qualità

Se desideri uno smartphone che offra ancora più innovazione, il Google Pixel 9 da 256GB è il modello che fa per te. Con il nuovo sistema Gemini e una fotocamera avanzata, catturerai immagini straordinarie in qualsiasi condizione di luce. Disponibile in Nero ossidiana, è lo smartphone perfetto per chi cerca il massimo delle prestazioni.

Google Pixel 9 Pro (128GB): tecnologia e design senza compromessi

Il Google Pixel 9 Pro è la versione premium della serie Pixel, con un sistema a tripla fotocamera posteriore che ti permetterà di scattare foto incredibili. Il display Super Actua da 6,3″ e la batteria da 24 ore ti garantiranno un’esperienza visiva e di utilizzo eccezionale, mentre la sicurezza avanzata ti proteggerà dai rischi online.

Approfitta delle incredibili offerte su Amazon per il Black Friday e porta a casa il tuo Google Pixel a un prezzo mai visto prima! Che tu scelga un Pixel 8 o un Pixel 9, avrai tra le mani uno smartphone innovativo e potente, pronto a soddisfare tutte le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.