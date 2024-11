Black Friday Amazon 2024: i migliori smartphone in offerta

Il Black Friday su Amazon è appena cominciato e non c’è momento migliore per acquistare uno dei migliori smartphone in circolazione ad un prezzo super conveniente! Ti presentiamo i dispositivi top di gamma che da oggi sono disponibili in offerta bomba grazie a sconti fantastici. Cosa aspetti? Fai in fretta perché con questi prezzi sicuramente andranno a ruba!

Black Friday 2024: gli smartphone top di gamma in sconto su Amazon

Inauguriamo la Settimana del Black Friday Amazon 2024 con una selezione preziosa dei migliori smartphone in offerta. Gli sconti lanciati oggi sono davvero strepitosi quindi non perdere tempo: corri a fare il tuo ordine per accaparrarti un gioiellino della tecnologia!

Poco C75

Poco C75 ha una batteria da 5.160mAh per un’autonomia senza pensieri che ti accompagna per una giornata intera, oltre ad una ricarica veloce a 18W. Oggi è disponibile a soli 113 euro con uno sconto del 77%.

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24+ ha un nuovo Armor Aluminum migliorato che lo protegge dai danni e il grado di protezione IP68 contro acqua e polvere. Oggi è disponibile a soli 819 euro con uno sconto del 28%.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra ha una straordinaria efficienza energetica grazie alla batteria da 5.000 mAh a lunga autonomia. Oggi è disponibile a soli 1.059 euro con uno sconto del 26%.

OUKITEL WP23 PRO

OUKITEL WP23 PRO è un rugged smartphone che offre una maggiore durata della batteria per i giochi, la navigazione web e lo standby. Oggi è disponibile a 132 euro con uno sconto del 21%.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 è ultra liscio, con bordi curvi e vetro anteriore e posteriore, ed è dotato di un display Actua da 6,3 pollici. Oggi è disponibile a soli 749 euro con uno sconto del 16%.

OPPO A80

OPPO A80 è dotato di una doppia fotocamera I.A. 50MP + 2MP, con fotocamera frontale 8MP e Flash posteriore all’avanguardia. Oggi è disponibile a 179 euro con uno sconto del 9%.

TCL Mobile 50

TCL Mobile 50 ha un potente chipset con tecnologia 5G MediaTek Dimensity 6100+ che offre un alto livello di performance con consumi energetici limitati. Oggi è disponibile a 109 euro con uno sconto dell’8%.

realme Smartphone 12 Pro+

realme Smartphone 12 Pro+ si contraddistingue per la sua batteria di lunga durata da 5.000mAh, con ricarica SUPERVOOC da 67W. Oggi è disponibile a soli 319 euro con uno sconto del 5%.

