Black Friday Amazon 2024: svuotatutto Apple

Diamo il via alla Settimana del Black Friday Amazon 2024 con una selezione ricchissima di articoli Apple che da oggi sono disponibili in offerta pazzesca grazie a sconti davvero mai visti prima! Hai a disposizione diversi modelli di Apple Watch, e anche AirTag, Magic Keyboard, Apple Pencil e tanto altro a prezzi minimi. Cosa aspetti? Si tratta di occasioni più uniche che rare!

Gli articoli Apple in promozione con il Black Friday Amazon 2024

È appena cominciata la Settimana del Black Friday 2024 su Amazon e, da oggi, puoi portare a casa i migliori articoli Apple in commercio a prezzi scontatissimi. Di seguito trovi la nostra selezione su tutti i prodotti da non perdere assolutamente!

Apple Watch Series 9 GPS 45mm

Apple Watch Series 9 GPS 45mm dispone di funzioni evolute per la salute, la sicurezza e l’attività fisica offrendoti dati utili in ogni evenienza. Oggi è disponibile a soli 355 euro con uno sconto del 6%.

Apple AirTag in confezione da 4

L’Apple AirTag è il tracker Bluetooth per eccellenza che ti aiuta a tenere d’occhio e ritrovare le tue cose nell’app Dov’è. Oggi la confezione da 4 è disponibile a soli 89 euro con uno sconto del 12%.

Apple Pencil (USB C)

Apple Pencil (USB C) è precisa al pixel, sensibile all’inclinazione, con una bassa latenza e si aggancia magneticamente al tuo iPad. Oggi è disponibile a soli 74 euro con uno sconto del 12%.

Apple Pencil (seconda generazione)

Apple Pencil (seconda generazione) ha una latenza impercettibile, è precisa fino all’ultimo pixel ed è sensibile all’inclinazione e alla pressione. Oggi è disponibile a soli 99 euro con uno sconto del 26%.

Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 44 mm

Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 44 mm ti dà tutto l’essenziale per tenere alta la motivazione e rimanere in forma, restare in contatto e monitorare la tua salute. Oggi è disponibile a soli 269 euro con uno sconto del 6%.

Apple Pencil (prima generazione)

Apple Pencil (prima generazione) è ideale per tracciare linee di diverso spessore, creare sfumature e aggiungere tantissimi effetti artistici. Oggi è disponibile a soli 94 euro con uno sconto del 13%.

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione)

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) è dotata di tasti comodissimi con meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm. Oggi è disponibile a soli 249 euro con uno sconto del 10%.

Apple Watch Series 9 GPS 41mm

Apple Watch Series 9 GPS 41mm dispone dell’app Allenamento che ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance. Oggi è disponibile a soli 435 euro con uno sconto del 16%.

