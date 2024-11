Black Friday anticipato: Google Pixel 8 Pro a quasi metà prezzo (-46%)

Su Amazon il Black Friday arriva in anticipo con questa mega promozione sul Google Pixel 8 Pro! Oggi è disponibile a soli 597 euro con uno sconto schock del 46%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione, hai pochissimi giorni a disposizione!

Google Pixel 8 Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 8 Pro è uno degli smartphone più all’avanguardia sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato grazie alle offerte anticipate del Black Friday.

In primis, dispone di uno dei più innovativi processori Snapdragon che garantisce prestazioni eccezionali in qualsiasi tipologia di settore. Questo si traduce nella massima efficienza e fluidità in tutte le operazioni, anche quelle più complesse.

Questo modello è dotato di un immersivo display da 6,7″ che offre una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole, con immagini dai toni brillanti e i dettagli minuziosi. In più, la frequenza di aggiornamento si adatta in modo intelligente tra 1 e 120 Hz per garantire prestazioni reattive qualsiasi cosa tu stia facendo.

Anche la batteria adattiva non delude in quanto può durare oltre 24 ore e, con il risparmio energetico estremo, fino a 72 ore così da non abbandonarti mai per tre giorni di fila.

Lo smartphone è dotato, anche, di un sistema di fotocamere evoluto e della Gomma magica per audio che utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi esterni e per mettere in risalto i suoni desiderati nei filmati.

