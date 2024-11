Black Friday da urlo: Echo Pop a soli 19€ con uno sconto folle del -64%

Il Black Friday continua conn una offerta straordinaria su uno dei dispositivi smart più richiesti sul mercato! Si tratta dell’Echo Pop, oggi disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto bomba del 64%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando semplicemente un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? Approfittane subito, gli articoli stanno per terminare!

Echo Pop: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Echo Pop è l’altoparlante Bluetooth intelligente più ricercato in assoluto, ed oggi con il Black Friday puoi acquistarlo a molto meno di metà prezzo.

Si contraddistingue per le sue dimensione super compatte, quindi può essere collocato in ogni angolo di casa o dell’ufficio abbinandosi a qualsiasi tipologia di arredo. Nonostante ciò, offre un suono potente e ricco dagli alti cristallini e i bassi profondi per quanto riguarda qualsiasi contenuto tu stia ascoltando.

La modalità di utilizzo è più semplice e intuitiva che mai grazie alla possibilità di collegarlo in un attimo allo smartphone o a qualsiasi dispositivo tecnologico attraverso la modalità Bluetooth. In questo modo potrai ascoltare al meglio la tua musica preferita, gli audiolibri o i podcast dai tuoi servizi preferiti come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e così via.

Una delle sue specifiche di spicco è sicuramente la compatiblità con Alexa: sfruttando dei semplici comandi vocali potrai impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, effettuare una chiamata, rispondere alle tue domande e molto altro ancora.

