Black Friday in anticipo: 2 Echo Dot + una Sengled Smart Plug in promo schock

Amazon anticipa il Black Friday con una mega offerta su un budle che renderà casa ancora più smart! Il set è composto da due Echo Dot (5ª generazione) e una Sengled Smart Plug, ed oggi è disponibile a soli 54 euro con uno sconto dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere gli articoli domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Echo Dot (5ª generazione) + Sengled Smart Plug: le funzionalità del bundle

Oggi su Amazon trovi una promozione davvero esclusiva sul bundle composto da due Echo Dot (5ª generazione) e una Sengled Smart Plug.

Nello specifico, l’Echo Dot permette di avere un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti modelli con Alexa ed offre voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Inoltre, sfruttando semplicemente dei comandi vocali, potrai controllare i dispositivi per Casa Intelligente, chiedere le previsioni del tempo, impostare dei timer e così via.

In più questo gioiellino ti permette di ascoltare musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa.

Allo stesso tempo, la Sengled Smart Plug è una presa intelligente controllabile facilmente tramite comando vocale o app mobile. È compatibile con Alexa quindi, attraverso la tua voce, potrai facilmente accendere e spegnere da remoto qualsiasi elettrodomestico, come lampade, ventilatori e decorazioni natalizie.

Oggi il set composto da due Echo Dot (5ª generazione) e una Sengled Smart Plug è disponibile su Amazon a soli 54 euro con uno sconto dell’11%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere gli articoli domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.