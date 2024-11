Black Friday in anticipo: il Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 in sottocosto su Amazon

Amazon anticipa le offerte del Black Friday con una super promozione su questo pc portatile di ultimissima generazione che oggi puoi acquistare ad un prezzo bomba! Parliamo del Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, oggi disponibile a soli 529 euro con un mega sconto del 24%.

In questo modo potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è più unica che rara!

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: tutte le caratteristiche tecniche del pc

Il Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è un portento della tecnologia, adatto sia a lavoro che per il divertimento quotidiano di tutta la famiglia.

È dotato dell’innovativo processore Intel Core i5-12450H che permette di eseguire qualsiasi operazione in maniera davvero efficiente e fluida, offrendo prestazioni eccellenti in qualsiasi settore. Inoltre vanta un nitido schermo da Full HD 15 pollici e sistema Dolby Audio: in questo modo potrai immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti e vivere l’azione in prima persona.

Anche la sicurezza è sempre garantita grazie al lettore di impronte digitali 2-in-1 integrato con il pulsante di accensione e una webcam incorporata con otturatore a tutela della privacy.

Allo stesso tempo, la batteria super potente non ti abbandonerà mai offrendoti un’autonomia che supera le 24 ore, mentre la tecnologia RapidCharge garantisce ben due ore di energia con soli 15 minuti di ricarica. Per finire, questo modello è super portatile in quanto ha un peso minimo di soli 1,62 kg, con un profilo sottile di 17,9 mm.

