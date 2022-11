Black Friday: la migliore VPN al prezzo scontato del 63%

Ci siamo: il Black Friday è iniziato ed anche quest’anno le offerte sono particolarmente convenienti. Chi è alla ricerca di una nuova VPN per navigare in sicurezza e con il massimo della privacy, senza limitazioni alla velocità di connessione, ha la possibilità di sfruttare l’offerta di NordVPN.

Per il periodo di Black Friday, infatti, NordVPN propone uno sconto del 63% per i nuovi utenti. Basterà puntare sul Piano 2 anni della VPN per ottenere 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di sottoscrizione. La spesa è di circa 99 euro. Di conseguenza, con l’offerta del Black Friday è possibile accedere a NordVPN con una spesa di 3,69 euro al mese.

NordVPN: un riferimento assoluto del settore VPN in sconto del 63% per il Black Friday

Con l’offerta del Black Friday è possibile accedere a NordVPN con condizioni agevolate. Questa VPN è già un riferimento per milioni di utenti che hanno il desiderio o la necessità di accedere ad Internet in modo protetto e nel rispetto della privacy.

Scegliendo NordVPN si può accedere a:

una rete di oltre 5.200 server per una connessione ad alta velocità e senza limiti di traffico dati o di banda disponibile

per una e senza limiti di traffico dati o di banda disponibile un servizio multi-piattaforma , grazie ad app native su tutti i principali dispositivi, e multi-utente, grazie alla possibilità di utilizzare in contemporanea 6 dispositivi con un solo account

, grazie ad app native su tutti i principali dispositivi, e grazie alla possibilità di utilizzare in contemporanea 6 una connessione sicura grazie alla crittografia AES a 256 bit e alla funzionalità Kill Switch che blocca l’accesso al web del dispositivo in caso di interruzione della connessione VPN

grazie alla e alla funzionalità Kill Switch che blocca l’accesso al web del dispositivo in caso di interruzione della connessione VPN un servizio rispettoso della privacy grazie ad una politica no-log rigorosa e verificata e ad un sistema di protezione IP

L’offerta del Black Friday di NordVPN è, quindi, l’occasione giusta per scegliere la migliore VPN sul mercato ad un prezzo ridotto. Con il Piano 2 Anni, infatti, ci sono 3 mesi gratis aggiuntivi. La spesa di 99 euro viene dilazionata in 27 mesi di servizio con un esborso di 3,69 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.