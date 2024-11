Black Friday shock: oggi risparmi 150€ sull'innovativo Google Pixel Tablet (-30%)

Hai bisogno di un tablet che offra prestazioni ottimali ma non vuoi spendere un capitale? Con il Black Friday di Amazon puoi approfittare della maxi offerta sul Google Pixel Tablet! Oggi è disponibile a soli 349 euro con uno sconto top del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Si tratta di un’occasione davvero irripetibile!

Google Pixel Tablet: funzionalità e caratteristiche tecniche

Il Google Pixel Tablet è un dispositivo all’avanguardia che vanta specifiche tecniche innovative in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di utente.

Innazitutto parliamo del primo tablet Android che è dotato del chip Tensor G2 integrato e che, quindi, garantisce performance davvero eccellenti in tutti i campo. Tra l’altro sfrutta l’IA di Google per offrire uno streaming fluido, videochiamate di qualità e molto altro ancora.

Questo modello è dotato di uno schermo da 11 pollici con colori brillanti e luminosità adattiva, quindi risulta perfetto per lo streaming di qualsiasi contenuto multimediale, ma anche per l’editing professionale di foto e video. Allo stesso tempo, la sua batteria è davvero potente tanto da garantire una giornata intera di autonomia e ben 12 ore no-stop di video in streaming.

Un’altra funzionalità interessante è il Quick Share: attraverso questa modalità è possibile condividere rapidamente e in sicurezza foto, video e altro tra il tuo Pixel Tablet e altri smartphone e laptop vicini.

