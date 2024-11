Black Friday WOW!: sconto bomba di 400€ sul Robot Aspirapolvere 2-in-1 ECOVACS

Il Black Friday impazza su Amazon ed oggi puoi accaparrarti uno dei migliori robot in circolazione con una spesa minima! Si tratta del Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS T30S PRO, al momento disponibile a soli 699 euro con un mega sconto del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più il pagamento può essere effettuato anche in piccolissime rate mensili con Cofidis al check-out. Approfittane il prima possibile, ad un prezzo così conveniente non si era mai visto!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS T30S PRO: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS T30S PRO è un vero e proprio portento della tecnologia che garantisce una pulizia impeccabile in ogni angolo di casa.

Grazie alla sua potenza di aspirazione fino a 11000Pa, alimentato da una tecnologia avanzata del motore e del flusso d’aria, è in grado di eliminare qualsiasi tipologia di sporco su tutti i pavimenti e le superfici. Inoltre è dotato della tecnologia ZeroTangle grazie alla quale evita che capelli e peli di animali si aggroviglino sulla spazzola principale, assicurando una pulizia fluida, continua ed efficiente.

Allo stesso tempo, la tecnologia TruEdge offre una precisione senza pari in quanto sfrutta un braccio sospeso che raggiunge un’accuratezza di 1 mm così da arrivare anche negli angoli più nascosti.

A rendere ancora più efficiente questo dispositivo è la stazione OMNI All-in-One che supporta il lavaggio con acqua calda a 70℃, lo svuotamento automatico, il riempimento automatico dell’acqua e l’asciugatura ad aria calda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.