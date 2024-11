Black Friday WOW!: sconto di 220€ sull'Aspirapolvere Lavapavimenti 5-in-1 Tineco

È l’elettrodomestico più ricercato sul mercato ed oggi, in occasione del Black Friday, puoi portarlo a casa ad un prezzo scontatissimo! Parliamo della Lavapavimenti Smart Multifunzione Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, al momento disponibile su Amazon a 669 euro con un maxi sconto del 26%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’affare è più unico che raro!

Lavapavimenti Smart Multifunzione Tineco FLOOR ONE SWITCH S7: tutte le funzionalità

La Lavapavimenti Smart Multifunzione 5-in-1 Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è il sostituto definitivo degli aspirapolvere tradizionali in quanto fornisce una soluzione efficace per affrontare la spazzatura bagnata, le macchie oleose secche e altri disordini che i modelli classici non riescono a gestire.

Grazie al motore SwitchPro, potrai manovrarlo in modo davvero semplice così da ottenere risultati veloci ed impeccabili in tutta la casa, compresi cucina e bagni.

Inoltre i tuoi pavimenti saranno sempre brillanti in quanto la tecnologia MHCBSTM ricicla in modo efficiente l’acqua sporca con il componente raschiante aderente e lava costantemente con acqua dolce a una velocità costante di 450 volte al minuto.

Un’altra specifica importante è la sua cella a sacca aggiornata che garantisce una durata della batteria migliorata del 200% così da poterlo utilizzare senza preoccupazioni ed ccouparti di tutta la casa in una sola volta. In più, nella promozione sono compresi vari accessori anche per le superfici morbide, le fessure e le aree ad alta portata.

Oggi la Lavapavimenti Smart Multifunzione Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è disponibile su Amazon a 669 euro con un maxi sconto del 26%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, l’affare è più unico che raro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.