Blackview Tab 18 in arrivo con display da 12 pollici e 12GB di RAM

Negli ultimi anni i tablet si sono affermati come strumenti indispensabili per il lavoro, l’apprendimento a distanza e l’intrattenimento. Blackview è pronta a spostare ulteriormente in avanti i confini dell’innovazione con il nuovo tablet Blackview Tab 18, che promette di offrire un’esperienza ancora più coinvolgente, efficiente e intelligente grazie a un display da ben 12 pollici e a significativi miglioramenti hardware e software.

Fantastico Display da 12 Pollici

Il Tab 18 si presenta come la soluzione ideale per chi cerca un display di grandi dimensioni per studiare, lavorare o semplicemente per godersi il tempo libero. Il suo schermo da 12 pollici 2.4K promette immagini di qualità superiore. Grazie al supporto WideVine L1, il Tab 18 permette di fruire dei contenuti Netflix assicurando una riproduzione fluida in HD, anche su piattaforme come Amazon Prime Video, Disney+ e Hulu.

L’esperienza audio è altrettanto immersiva, con quattro altoparlanti Harman Kardon sintonizzati da Harman AudioEFX® 2.0, che garantiscono un suono coinvolgente in modalità film, musica, gioco e voce. Inoltre, il Tab 18 è certificato TÜV SÜD per la bassa emissione di luce blu e dispone di tre modalità di protezione per gli occhi, per una visione confortevole anche prolungata.

Nuove funzioni software e grandi prestazioni

Il Tab 18 è dotato del sistema operativo DokeOS_P 4.0 basato su Android 13, che include funzionalità avanzate come uno split-screen migliorato, una nuovissima modalità PC 2.0 e una personalizzazione del timer su misura per le preferenze degli utenti. Lo split-screen avanzato permette di partecipare a riunioni remote e prendere appunti contemporaneamente. In modalità PC 2.0, con la nuova S Pen Gen 2 e una tastiera/mouse Bluetooth, il Tab 18 offre un’esperienza vicina a quella di un PC da quasi 12 pollici, mantenendo le app più importanti sempre a portata di mano con la funzione pin-to-top.

Il Tab 18 è alimentato da un processore MediaTek Helio G99 (6nm) octa-core che garantisce un funzionamento fluido delle app, giochi e multitasking. Con 12 o 24GB di RAM, 256GB di ROM e supporto per l’espansione con schede TF fino a 1TB, il Tab 18 offre un’esperienza senza interruzioni e un ampio spazio di archiviazione per lavoro, studio e tempo libero.

Autonomia top e videochiamate di qualità

Il Tab 18 è progettato per eliminare ogni preoccupazione relativa alla batteria, con un’unità da 8800mAh che garantisce fino a 12 ore di utilizzo quotidiano e fino a 18 giorni in standby. Grazie alla ricarica rapida da 33W, il Tab 18 può passare dal 20% al 70% di carica in soltanto un’ora. Per quanto riguarda il comparto foto/video, sia in ambito lavorativo che personale, le fotocamere frontali da 8 MP e posteriori da 16 MP del Tab 18, potenziate dall’algoritmo ArcSoft® 7.0, offrono una chiarezza migliorata fino al 15%, assicurando videochiamate con un’altissima qualità video.

L’evento di lancio globale è previsto dall’11 al 17 novembre. Per maggiori dettagli, si può visitare il sito ufficiale di Blackview. Con il Tab 18, l’azienda sembra aver ascoltato le esigenze dei suoi utenti, proponendo un dispositivo che segue l’innnovazione tecnologica del mercato dei tablet.

