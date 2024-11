Bomba Black Friday: Cuffie On Ear Marshall a meno di metà prezzo (-53%)

Sono gli auricolari sovraurali che rappresentano il top di gamma nel settore, ed oggi puoi acquistarli ad un prezzo pazzesco! Stiamo parlando delle Cuffie Bluetooth Major IV On Ear Marshall, al momento disponibili su Amazon a soli 69 euro grazie ad un mega sconto Black Friday del 53%.

Cuffie Bluetooth Major IV On Ear Marshall: modello top di gamma in sconto bomba

La Cuffie Bluetooth Major IV On Ear Marshall rappresentano un modello top di gamma nel settore musicale, ed oggi sono disponibili in offerta strepitosa su Amazon.

Si contraddistinguono per l’inconfondibile suono del marchio Marshall: grazie ai driver dinamici personalizzati offrono bassi profondissimi, medi uniformi ed alti folgoranti garantendo un’esperienza audio coinvolgente e più immersiva che mai.

Un altro fiore all’occhiello delle cuffie è la loro autonomia enorme tanto da superare le 80 ore di riproduzione wireless no-stop. Tra l’altro possono essere ricaricate anche in modalità wireless, quindi ora è più facile che mai avere l’energia di cui hai bisogno in ogni momento.

Il design ergonomico è stato riprogettato per offrire un comfort impareggiabile anche nelle lunghe sessioni di ascolto: in particolare vantano nuovi cuscinetti auricolari, cerniere 3D, un archetto dritto e un filo ad anello con ammortizzatori in gomma rinforzati.

Per finire, la modalità di utilizzo è davvero semplice grazie alla manopola di controllo multidirezionale che consente di controllare la musica e le funzionalità del telefono con facilità.

Oggi le Cuffie Bluetooth Major IV On Ear Marshall sono disponibili su Amazon a soli 69 euro grazie ad un mega sconto Black Friday del 53%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli questa occasione strepitosa al vola, si tratta di un affare davvero unico!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.