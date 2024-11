Bomba Black Friday: porta a casa il Robot Aspirapolvere Philips a 300€ in meno

Se da sempre desideri un robot per rendere più facili ed efficienti le tue pulizie domestiche, non farti scappare il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti PHILIPS HomeRun Serie 3000! Con il Black Friday Amazon 2024, puoi acquistarlo a soli 199 euro con uno sconto bomba del 60%.

Questo vuol dire che puoi risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’occasione è davvero irripetibile!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti PHILIPS HomeRun Serie 3000: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti PHILIPS HomeRun Serie 3000 si contraddistingue per un’elevata potenza di aspirazione fino a 4000 Pa che aspira qualsiasi tipologia di sporco, anche le briciole più grandi. Tra l’altro questo dispositivo aumenta automaticamente la potenza di aspirazione (4 livelli) su moquette o tappeti per catturare particelle di polveri sottili in profondità.

È dotato anche di navigazione laser a 360° (LiDAR) che permette di scansione tutta casa creando il percorso più efficiente in tutte le stanze, intorno ai mobili e negli angoli, senza tralasciare nulla. In più il robot ha un’altezza minima di soli 96mm, quindi è in grado di pulire anche sotto divani e letti senza nessuna difficolatà.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice grazie all’app Philips HomeRun che è stata progettata per essere totalmente intuitiva e offre dei video passo-passo. Attraverso l’applicazione potrai anche avviare un piano di pulizia personalizzato per ottenere risultati impeccabili in base alle tue esigenze.

