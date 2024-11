Bomba Black Friday: Robot Aspirapolvere 2-in-1 Roborock a 300€ in meno

Continua la Settimana del Black Friday su Amazon con offerte da capogiro su articoli di ogni genere! Per avere sempre casa impeccabile a zero stress, punta tutto sul Robot Aspirapolvere roborock Qrevo Slim. Oggi è disponibile a soli 999 euro con un mega sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero unica!

Robot Aspirapolvere roborock Qrevo Slim: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere roborock Qrevo Slim si contraddistingue per le sue due spazzole controrotanti interamente in gomma e una potenza di aspirazione di 11.000 Pa. Per questo motivo vanta una forza pulente straordinaria con la quale è in grado di eliminare sporco, peli e detriti da vari tipi di pavimenti, come legno, piastrelle e tappeti, per una finitura completa e impeccabile.

Inoltre è dotato della tecnologia FlexiArm che è dotata di doppi bracci robotici per la spazzola laterale e il panno, così da spazzare via con precisione lo sporco dagli angoli, dai bordi e sotto i mobili. Questo sistema flessibile è ideale per eliminare i punti ciechi garantendo una casa impeccabile dappertutto.

Un’altra specifica importante del dispositivo è il suo sofisticato sistema 3D Time-of-Flight (ToF) che offre una visione 3D completa dell’ambiente circostante. Questa modalità consente una navigazione con precisione millimetrica e mappatura accurata, anche in aree difficili intorno a mobili sospesi o con gambe sottili.

