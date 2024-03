Bose SoundLink Micro Bluetooth, piccolo è bello e soprattutto è scontatissimo!

Il diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose, è tanto piccolo e carino quanto potente e dall’audio cristallino, d’altronde stiamo parlando di Bose, non di una sconosciuta marca del lontano oriente da cestone! E’ un diffusore Bluetooth davvero piccolo, ma che nasconde un cuore tecnologico capace di sorprendere anche gli audiofili più esigenti. Il prezzo di listino non è proprio popolare, e questo ci fa subito capire che siamo di fronte ad un dispositivo Premium. Per fortuna in nostro soccorso arriva Amazon con uno sconto sontuoso: MENO 38%, ovvero un taglio di ben 50 euro sul prezzo di listino! Possiamo acquistare il diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose spendendo 80 invece che 130 euro!

Piccolo ma potentissimo!

Il design compatto e leggero di SoundLink Micro Bluetooth Bose è perfetto per l’ascolto in mobilità e ovviamente per ascoltare musica all’aria aperta. Inutile dire che oltre ad essere di modeste dimensioni e leggero è ovviamente anche resistente alle intemperie, anzi, meglio ancora è perfetto per la piscina e il mare visto che può essere immerso senza problemi!

Inoltre è anche molto robusto visto che il suo ambiente di elezione non è un ufficio ma magari un polveroso campeggio o una spiaggia: SoundLink Micro Bluetooth Bose è realizzato con materiali resistenti, tra cui un rivestimento in gomma di silicone, che lo proteggono da ammaccature, incrinature e graffi.

Una cosa molto interessante è che SoundLink Micro Bluetooth Bose è dotato di cinturino in silicone per agganciarlo allo zaino, alla borsa frigo o, perché no, al manubrio della bicicletta.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, SoundLink Micro Bluetooth Bose offre un suono potente e nitido. Grazie alla tecnologia proprietaria TrueSpace di Bose, il diffusore offre una riproduzione audio ben bilanciata e coinvolgente, con bassi profondi e alti nitidi.

La durata della batteria è maxi: fino a 6 ore di riproduzione continua, la festa non finisce mai con SoundLink Micro Bluetooth Bose!

SoundLink Micro Bluetooth Bose è un diffusore Bluetooth potente e versatile che offre un audio di alta qualità racchiuso in un design compatto e resistente. Perfetto per le avventure all’aria aperta!

