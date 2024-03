Buoni Amazon fino a 250€: puoi riceverli con Crédit Agricole

Con il Conto Online Crédit Agricole, puoi accedere a una serie di vantaggi esclusivi che renderanno la gestione del tuo denaro più conveniente e semplice che mai. Inoltre, solo aprendo un conto entro un tempo limite potrai usufruire del conto a canone zero: non solo chiuderai il vecchio conto corrente con facilità, ma avrai anche l’occasione di ricevere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon.

In più, se sottoscrivi un Conto Deposito entro la scadenza, otterrai un tasso d’interesse annuo del 3,8% per i primi 6 mesi. Un’opportunità da non lasciarsi scappare per far crescere i tuoi risparmi in modo sicuro e conveniente.

Ecco come ricevere buoni Amazon

Crédit Agricole offre la possibilità di ottenere fino a 100 euro in buoni regalo semplicemente aprendo il conto online utilizzando il codice promozionale “VISA” per sottoscrivere la Carta Debit Visa: dovrai, poi, utilizzarla per ricevere il bonus. E se inviti i tuoi amici, potresti guadagnare altri 150 euro: 25 euro per ogni amico che apre il conto online, fino a un massimo di 6.

Grazie all’App Crédit Agricole Italia, avrai la tua banca sempre a portata di mano. Richiedi un appuntamento in filiale con un consulente dedicato, gestisci i tuoi prodotti e ricevi notifiche istantanee per rimanere sempre aggiornato sui movimenti del tuo conto.

Con la carta di debito Visa a canone zero per 2 anni, potrai pagare online e in negozio in tutto il mondo, con la massima usabilità e sicurezza. Inoltre, grazie alle notifiche push dell’App Crédit Agricole, potrai tenere sotto controllo tutte le tue spese in tempo reale.

Infine, con un consulente dedicato sempre a tua disposizione, potrai ricevere consigli e gestire i tuoi investimenti in modo facile e conveniente, direttamente dall’App o dall’Home Banking.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di Crédit Agricole. Approfitta subito delle offerte esclusive e ricevi fino a 250 euro in buoni regalo Amazon.

