Buono Amazon da 100€ in regalo scegliendo il conto a zero spese di ING

La nuova promozione di ING è da cogliere al volo: per tutti i nuovi clienti che scelgono il Conto Corrente Arancio, infatti, è possibile ottenere un Buono Amazon da 100 euro. Per ricevere il buono è sufficiente effettuare almeno 500 euro di spese con carta di debito entro la fine del prossimo mese di gennaio.

Il conto corrente è a zero spese: il canone è zero, la carta di debito è inclusa gratuitamente e anche i bonifici sono gratis. In più, è possibile attivare l’opzione Modulo Zero Vincoli che aggiunge anche i prelievi gratis in tutta l’area Euro (l’opzione è gratis per 12 mesi e poi costa 2 euro al mese facilmente azzerabili).

Con ING è possibile anche accedere a interessi al 4% per 12 mesi. Per richiedere l’apertura del conto corrente è possibile seguire il link qui di sotto, raggiungendo così il sito ufficiale di ING. Per accedere alla promozione c’è tempo solo fino al prossimo 13 di novembre.

Conto Corrente Arancio: zero spese, interessi al 4% e Buono Amazon da 100 euro in regalo

Con Conto Corrente Arancio è possibile accedere a un conto con:

canone zero

carta di debito inclusa e utilizzabile anche con Google Pay e Apple Pay

bonifici gratis

In più, è possibile aggiungere il Modulo Zero Vincoli che costa 2 euro al mese ma è gratis per 12 mesi ed è azzerabile a tempo indeterminato accreditando lo stipendio oppure la pensione o registrando almeno 1.000 euro di entrate ogni mese.

Ad arricchire il conto troviamo:

interessi al 4% per 12 mesi con il Conto Arancio

per 12 mesi con il Conto Arancio la carta di credito richiedibile in opzione al costo di 2 euro al mese (azzerabili)

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Il buono è ottenibile semplicemente effettuando almeno 500 euro di spese con carta di debito.

