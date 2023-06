Buono IKEA in regalo scegliendo Conto Sella: ecco la promo

Banca Sella mette a disposizione una nuova promozione da non perdere: scegliendo Conto Sella Start, infatti, il canone è azzerato per 3 mesi e c'è un Buono IKEA da 50 euro in regalo.

