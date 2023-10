Call of Duty: Modern Warfare II per Xbox One e Serie X a 25€: NUOVO costa meno dell'usato

Se sei un appassionato di giochi d’azione e di sparatorie, non puoi assolutamente perderti il tanto atteso Call of Duty: Modern Warfare II. Questo gioco promette di portare l’esperienza bellica a un nuovo livello su Xbox One Series X Cross-Gen. Ti bastano appena 25€ per entrare in un mondo di azione frenetica, tattica militare e missioni ad alto rischio. Con grafica straordinaria e un gameplay coinvolgente, ti sentirai davvero al centro dell’azione.

Call of Duty: Modern Warfare II, la guerra in salotto

Una delle caratteristiche più interessanti di Call of Duty: Modern Warfare II è la modalità cross-gen. Questo significa che potrai giocare con amici su diverse console e vivere l’azione su Xbox One e Xbox Series X senza soluzione di continuità.

Call of Duty: Modern Warfare II offre anche una campagna avvincente che ti coinvolgerà emotivamente. Esplora una storia intricata piena di colpi di scena e decisioni difficili. Sarà il tuo compito prendere parte a missioni clandestine in tutto il mondo per salvare la civiltà.

Non perdere l’opportunità di vivere l’adrenalina delle battaglie e la drammaticità della guerra. Preparati a combattere su Xbox One Series X Cross-Gen con Call of Duty: Modern Warfare II e dimostra di essere il miglior soldato sul campo di battaglia.

Col 48% di sconto è un’offerta davvero da non perdere assolutamente anche perché oggi nuovo ti costa meno del prezzo dell’usato! Parliamo infatti di appena 25€ per questa versione su Amazon, contro i 30€ di media dello stesso gioco comprato di seconda mano. Le spedizioni sono gratis con Prime.

