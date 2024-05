Campi Flegrei: Elon Musk offre Starlink all'Italia, ancora nessun sì dal governo

Starlink, la compagnia internet satellitare di Elon Musk, ha proposto al governo italiano di fornire il proprio servizio per garantire le comunicazioni in caso di gravi eventi come un’eruzione dei Campi Flegrei. Nonostante i legami tra l’imprenditore e la premier Giorgia Meloni, l’offerta non ha ancora ricevuto risposta a riguardo. Starlink ha già dimostrato la sua utilità in Italia durante l’alluvione in Emilia Romagna, grazie a un accordo privato con Unipol. In quell’occasione, il servizio ha fornito un supporto fondamentale per le comunicazioni in zone isolate dal disastro.

Ripristinare le comunicazioni è fondamentale

In caso di emergenze ripristinare le comunicazione è fondamentale. Lo abbiamo visto recentemente in Emilia Romagna, ma anche in Ucraina. In zone dove la normale connessione non funziona più solo Starlink può dare il supporto necessario: l’Italia non è infatti dotata di sistemi di back up in grado di mettere in comunicazione tutta l’infrastruttura emergenziali come ospedali, caserme, vigili del fuoco e protezione civile. Senza dimenticare la possibilità di avere immagini satellitari in tempo reale che permettano di vedere criticità dove non è possibile fisicamente arrivare e ovviamente il ripristino delle comunicazioni cellulari col sistema direct to cell per chiamate d’emergenza. Ad oggi non c’è stato nessun nuovo incontro tra i vertici di Starlink e il Governo, ne tantomeno con la Protezione Civile. Ma se lo sciame sismico dei Campi Flegrei continuasse, il supporto di Starlink diventerebbe un’opzione assolutamente da non sottovalutare vista la sua certificata efficienza.