Caricabatteria wireless 2-in-1 Belkin scontatissimo al -60% su Amazon

Per non rischiare mai di avere i tuoi gadget tech senza energia, devi assolutamente avere il Caricabatteria wireless 2 in 1 con MagSafe Belkin! Oggi è disponibile su Amazon a soli 39 euro con un mega sconto del 60%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, ad un prezzo così basso gli articoli stanno andando praticamente a ruba!

Caricabatteria wireless 2 in 1 con MagSafe Belkin: tutte le modalità di utilizzo

Il Caricabatteria wireless 2 in 1 con MagSafe Belkin è un gadget ideale per caricare contemporaneamente i tuoi dispositivi elettronici nella massima velocità e praticità.

Nello specifico, è dotato di una potenza elevata di 15 W ed è compatibile con Apple iPhone 12, 13 e 14, con le AirPods e con altri dispositivi tech con funzionalità MagSafe. È dotato di alimentatore incluso e la sua modalità di utilizzo è più semplice che mai: grazie alla modalità di allineamento magnetico sarà necessario solo semplicemente appoggiare lo smartphone o le cuffiette sul tappetino per far azionare la ricarica.

Tra l’altro, è possibile utilizzare il caricabatterie in qualsiasi orientamento così da poter continuare a sfruttare lo smartphone secondo le prorie esigenze: ad esempio potrai usare FaceTime nella modalità ritratto o guardare video nella modalità paesaggio mentre il dispositivo riceve l’energia necessaria.

Anche il design di questo modello è super ricercato così da poter essere collocato ovunque, diventanto un vero e proprio elemento di arredo in qualsiasi ambiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.