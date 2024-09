Caricatore con doppia porta USB C a metà prezzo: oggi lo paghi solo 19€

Assicurati una ricarica velocissima per il tuo smartphone grazie al Caricatore USB C da 47 W Anker! Oggi lo trovi su Amazon a soli 19 euro grazie ad un mega sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Caricatore USB C da 47 W Anker: carica velocissima per il tuo smartphone

Il Caricatore USB C da 47 W Anker è un gadget tech super versatile e perfetto per non rischiare di rimanere con il tuo smartphone a corto di energia.

Si caratterizza per le sue due porte USB-C rispettivamente con 27 W e 20 W di potenza: questo vuol dire che potrai ricaricare contemporaneamente due dispositivi, ad esempio il tuo iPhone 15 e il tuo iPad, in modo sicuro e velocissimo.

È possibile anche utilizzare solo una delle due porte USB-C ad alta velocità sfruttando una potenza massima di 45 W, se hai bisogno di caricare in modo rapido un MacBook Air o un altro notebook USB-C.

Allo stesso tempo, questo caricatore garantisce la massima sicurezza durante il suo utilizzo grazie all’innovativa tecnologia Anker che protegge i tuoi dispositivi monitorando in modo intelligente la temperatura oltre 3 milioni di volte al giorno.

Inoltre, la sua compatibilità è davvero estesa: puoi sfruttarlo con iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/14, Samsung Galaxy, Google Pixel 4/3, e anche iPad e iPad Mini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.