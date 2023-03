Caricatore rapido Anker da 65W per MacBook, iPhone e Android: offerta shock

Quando Apple ha smesso di includere gli adattatori a muro nei propri prodotti, ha anche sbloccato la creatività delle aziende che sono intervenute e hanno riempito il vuoto. Il nuovo caricatore Anker 735 (Nano II 65W) è uno degli esempi: questo caricatore ha tre porte e offre una potenza massima di 65 W. Acquistalo su Amazon a soli 44€ invece di 69,99 euro, con un risparmio di 20,00€ (20%) e le spese di spedizione gratuite.

Caricatore Anker, super affare su Amazon

L’unico caricabatterie di cui hai bisogno è questo. Con “lui”, infatti, puoi dire addio ai tuoi vecchi alimentatori. Il caricabatterie Anker 735 (Nano II 65W) ha la potenza di cui hai bisogno per caricare velocemente il tuo telefono, tablet e notebook USB-C da un singolo dispositivo. Collega un singolo dispositivo per ottenere una carica massima di 65 W, sufficiente per alimentare un MacBook Pro 13″ 2020 a piena velocità.

E quando colleghi tre dispositivi, la potenza verrà distribuita in modo efficiente tra le porte per assicurarti la massima carica. E’ l’ideale per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S20/S10, Dell XPS 13, Note 20/10+, iPhone 13/Pro, Pixel e altro.

Con un aumento del 100% della frequenza operativa, un innovativo design a elementi sovrapposti e una struttura del circuito stampato aggiornata, la tecnologia GaN II rende il nostro ultimo modello di caricabatterie più piccolo senza sacrificare una goccia di potenza. Acquistalo su Amazon a soli 44€ invece di 69,99 euro, con un risparmio di 20,00€ (20%) e le spese di spedizione gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.