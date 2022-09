Caro bolletta non mi fai PAURA: ecco i consigli di Netatmo

Sarà un autunno “caldo” per moltissime famiglie italiane, caratterizzato di numerosi rincari, a cominciare dalla riscaldamento. Secondo lo studio condotto da Federconsumatori sui costi che gli italiani dovranno sostenere nel prossimi mesi, gli aumenti saranno salatissimi, variando dal +49% per il gasolio riscaldamento al +62% per il gas in regime di maggior tutela, fino al +99% per il pellet. È quindi necessario trovare soluzioni semplici, efficaci e accessibili per ridurre le bollette e abbassare i consumi. Ecco i 5 consigli di Netatmo per affrontare al meglio i prossimi mesi, in modo smart e facile, senza rinunciare al comfort, a prescindere dall’impianto di riscaldamento.

Adotta una soluzione personalizzata

Il primo fondamentale suggerimento dell’azienda francese è quello di affidarsi a una soluzione in grado di adattarsi perfettamente allo stile di vita di ogni utente, in modo tale da ottimizzare il funzionamento del proprio riscaldamento. Rispondendo a 5 semplici domande poste dall’applicazione Netatmo Energy, il Termostato Intelligente e lo Starter Pack – Valvole Termostatiche sono in grado di creare un programma personalizzato in base alle proprie abitudini, così da usare il riscaldamento solo quando necessario. Inoltre, grazie al controllo immediato da smartphone, è possibile modificare il programma in qualsiasi momento, con un semplice clic.

Non riscaldare tutte le stanze allo stesso modo

Generalmente è consigliato dormire in camere fresche con temperature non superiori ai 16°C, mentre molti utenti amano avere un bagno sempre caldo, con temperature intorno ai 21°C. Le Valvole Termostatiche Intelligenti di Netatmo – compatibili con il 90% dei termosifoni – consentono di regolare il livello di comfort stanza per stanza e di programmare un riscaldamento ad hoc per ogni ambiente.

Regola la potenza del riscaldamento

Se fuori fa freddo, il sistema di riscaldamento dovrà lavorare molto di più, consumando più energia per mantenere una temperatura gradevole all’interno. Al contrario, se la temperatura esterna è più mite, gli ambienti si scalderanno molto più rapidamente. Le Valvole Termostatiche Intelligenti di Netatmo regolano il riscaldamento in base alle condizioni atmosferiche e alla caratteristiche termiche della casa. Inoltre, quando la Valvola rileva una finestra aperta, spegne il riscaldamento nella stanza per evitare sprechi di energia.

Analizza le abitudini di consumo e trova soluzioni efficaci

Tenere sempre monitorati i proprio consumi è un consiglio estremamente efficace per capire come ridurre i consumi. Ogni mese, gli utenti delle soluzioni energetiche di Netatmo ricevono un report gratuito, che li aiuta a controllare i consumi e ad adattare la programmazione per un risparmio ottimale.

Ci vuole meno di un’ora per installare un Termostato Intelligente Netatmo e meno di 10 minuti per installare una Valvola Termostatica, senza alcun rischio di perdite d’acqua. Inoltre, grazie alla compatibilità con Apple HomeKit, Amazon Alexa e Hey Google, è possibile gestire il proprio riscaldamento con la voce oppure inviando un messaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.